The Day Before : un MMO de survie post-apocalyptique en monde ouvert sur PC

Fntastic dévoile The Day Before, un jeu de survie massivement multijoueur ambitieux et prometteur.

Situé dans une Amérique post-pandémique et meurtrière, le monde de The Day Before est envahi par des personnes infectées, à savoir des zombies, et des survivants qui s’entretuent pour obtenir de la nourriture, des armes et des voitures. Les joueurs incarneront un personnage n’ayant plus aucun souvenir lors de son réveil et qui va donc partir à la recherche d’une ou plusieurs réponses, mais également de ressources pour survivre en explorant les quartiers de San Francisco où se trouvent des maisons modestes et luxueuses ainsi que divers gratte-ciel abandonnés. Pendant l’aventure, il sera possible de se déplacer avec des véhicules “aux détails étonnants”.

The Day Before is the greatest game we’ve ever made at Fntastic and the real breakthrough for us! The creation of such a massive game was made possible by an incredible partnership with @mytona_official, one of the world's largest mobile game publishers. https://t.co/GOdfPfkN2q — Fntastic (@fntasticgames) January 30, 2021

Comme d’autres productions du genre, la coopération prendra une place importante dans le coeur du jeu afin de mettre la main sur des butins rares : “Participez à la restauration de l’ancienne société avant qu’il ne soit trop tard. Dans la colonie des survivants, vous pouvez vendre votre butin et communiquer en toute sécurité avec d’autres participants.”

The Last of Us x The Division : The Day Before

Développé par le studio sibérien Fntastic (Radiant One, The Wild Eight, Dead Dozen) avec l’aide de l’éditeur MyTona, The Day Before est attendu sur PC via la plateforme Steam dans le courant du second trimestre 2021.