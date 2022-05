The Day Before : sortie retardée et changement de moteur graphique

Initialement prévu pour le 21 juin prochain, The Day Before est désormais attendu d'ici mars 2023 sur PC.

Pour la deuxième fois depuis son annonce, l’éditeur singapourien MyTona et le studio russe Fntastic ont décidé de repousser la version PC de The Day Before : “Des millions de personnes ont ajouté The Day Before à leur liste de souhaits sur Steam, faisant de The Day Before l’un des jeux les plus attendus au monde. Sentant et comprenant la grande responsabilité qui nous incombe, avec une énorme gratitude dans nos cœurs, nous sommes heureux d’annoncer que The Day Before passe à la nouvelle technologie avec l’Unreal Engine 5 ! La transition vers un moteur de mondes ouverts plus avancé et plus adapté rendra le gameplay de The Day Before encore plus fantastique. À cet égard, nous vous informons que la nouvelle date de sortie du jeu sera le 1er mars 2023.”

The Day Before – currently Steam's most wishlisted game – is switching to Unreal Engine 5, but being delayed to March 2023 as a result.https://t.co/pdfZSac6Kb pic.twitter.com/cIId69TBUE — IGN (@IGN) May 5, 2022

Le MMO de survie en monde ouvert qui se déroule dans une Amérique meurtrière ravagée par une pandémie sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series plusieurs mois après la version PC via Steam. Pour mémoire, le pays grouille d’infectés sanguinaires et de survivants farouches qui s’entretuent pour s’emparer de vivres, d’armes et de voitures. Les joueurs pourront ainsi fouiller des immeubles, des maisons et des véhicules abandonnés tout en éliminant des infectés, mais également des joueurs adverses : “Explorez des zones magnifiques… mais dangereuses. Aidez la société à retrouver sa splendeur et son humanité d’antan… avant qu’il ne soit trop tard. Vous pouvez vendre votre butin et communiquer en sécurité avec les autres participants de la colonie des survivants.”

The Day Before en 4K sur PC