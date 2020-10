The Dark Pictures Anthology : Little Hope va faire trembler les joueurs le soir d’Halloween

Little Hope, le deuxième opus de The Dark Pictures Anthology prépare sa sortie sur PS4, Xbox One et PC.

Pour élaborer le scénario de Little Hope, les développeurs de Supermassive Games ont mené d’importants travaux de recherches historiques sur les chasses aux sorcières du 17ème siècle : “Cette authenticité historique est également incarnée par la collaboration avec un designer de costumes issu du monde du cinéma, qui a permis la création de modèles réalistes en choisissant les matières et coupes dont les développeurs ont pu s’inspirer. Le studio à l’origine du slasher vidéoludique Until Dawn, une exclusivité PS4, a également fait appel à des acteurs capables de reproduire les accents de l’époque pour une immersion totale dans le passé de Little Hope.”

Pour mémoire, cette nouvelle aventure horrifique raconte comment quatre étudiants et leur professeur se retrouvent bloqués dans une ville isolée à des kilomètres de tout, après l’accident de leur bus. Piégés par un mystérieux brouillard dans la ville de Little Hope, ils cherchent désespérément un moyen de s’échapper alors que des visions du passé surgissent de l’ombre. Témoins de l’histoire macabre de la ville et des terribles événements liés aux procès des sorcières d’Andover, des démons infernaux surgissent à la poursuite de nos malheureuses victimes. Ces dernières doivent comprendre la motivation de ces démons avant qu’ils n’entraînent chacune de leurs âmes en enfer.

Une bande-annonce de lancement terrifiante pour The Dark Pictures Anthology : Little Hope

The Dark Pictures Anthology : Little Hope sortira le 30 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Les deux premiers titres de l’anthologie du studio britannique Supermassive Games, Man of Medan et Little Hope, seront rétrocompatibles avec la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X.