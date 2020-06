The Cuphead Show!, la série animée de Netflix se montre dans une courte vidéo

Les personnages Cuphead et Mugman seront doublés par les comédiens Tru Valentino et Frank Todaro.

Alors que la plateforme américaine Netflix a partagé quelques secondes de la série animée The Cuphead Show! sur les réseaux sociaux, Studio MDHR qui supervise le projet produit en collaboration avec King Features Syndicate n’a pas hésité à réagir : “Qu’avons-nous là ? De la part d’une talentueuse équipe, c’est un aperçu étonnant de l’adaptation de notre jeu Cuphead pour le petit écran ! Pour la toute première fois, vous allez voir en action les voix de Cuphead et Mugman. Nous espérons que vous apprécierez.”

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020

Les producteurs de The Cuphead Show! s’expriment sur cette série animée qui tire son inspiration des dessins animés avec les animations des années 1930 : “Cuphead est un vaurien adorable et il a aussi une tasse en guise de tête. Réinventer le style Fleischer avec ces frères et sœurs incroyablement proches va être assez frais et nouveau. Toute l’équipe apporte son expérience dans le projet. Il va vous ramener à la période de l’enfance“. A noter que Tru Valentino (Hot Streets, My Delivery Guy, Fast & Furious Spy Racers) et Frank Todaro (Megalo Box, Demon Slayer, Transformers, LittleBigPlanet) prêteront leur voix pour donner vie à Cuphead et Mugman.

Le format des épisodes de la série animée The Cuphead Show!

La série animée The Cuphead Show! sera découpée en 11 épisodes d’environ dix minutes. Si la date de diffusion est toujours inconnue, un synopsis est d’ores et déjà disponible : “Le jeu vidéo qui a déboulé sur les écrans avec un superbe style d’animation rétro, des combats de boss délirants et un gameplay qui donne du fil à retordre prend vie maintenant avec The Cuphead Show!. Cette comédie axée sur les personnages suit les mésaventures uniques en leur genre de l’impulsif Cuphead et de son frère Mudman, prudent, mais influençable.“