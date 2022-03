The Cuphead Show! est renouvelé pour une deuxième saison

De nouveaux épisodes pour la série animée The Cuphead Show! seront diffusées dans le courant de l'été sur Netflix.

La première saison de The Cuphead Show! a débarqué sur Netflix il y a quelques semaines à peine, mais nous savons maintenant quand nous pouvons nous attendre à l’arrivée de la saison 2 d’ici les prochains mois. Auparavant, la plateforme de streaming Netflix avait déjà confirmé qu’une deuxième saison était en préparation, mais n’avait jamais annoncé quand cette nouvelle salve d’épisodes sortirait réellement.

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

La sortie de la saison 2 de The Cuphead Show cet été coïncide avec une autre sortie importante pour la licence Cuphead. Plus précisément, Studio MDHR prévoit de sortir The Delicious Last Course. Ce contenu additionnel devrait arriver sur toutes les plateformes à la fin du mois de juin et apportera de nouveaux boss, des niveaux de type “run-and-gun” et de nouveaux personnages au titre indépendant populaire. Reste à savoir si ce nouveau contenu sera également intégré à la deuxième saison de The Cuphead Show!, mais cette possibilité semble bien réelle.

Netflix dévoile des extraits de The Cuphead Show!

The Cuphead Show! est un dessin animé mettant en scène Cuphead, Mugman et divers méchants du jeu vidéo Cuphead. La série suit la bataille que Cuphead et Mugman mènent contre le Diable et ses sbires.