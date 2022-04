The Crow : Bill Skarsgard sera Eric Draven dans le reboot

Le comédien suédois Bill Skarsgard sera en couple avec la chanteuse britannique FKA Twigs sur le grand écran pour le film The Crow.

L’histoire de The Crow tourne autour d’Eric Draven et sa fiancée Shelly qui ont été brutalement assassinés par un gang de truands lors d’une panne de leur véhicule. Le jeune homme est ressuscité par un corbeau et doté de pouvoirs surnaturels pour se venger de ceux qui l’ont tué, lui et sa petite amie. L’animal ailé sert à la fois de guide et d’aiguillon à Eric, lui fournissant des informations qui l’aident dans sa quête, mais le réprimande aussi de s’apitoyer sur la mort de sa bien-aimée, considérant que cela le distrait de son but.

Bill Skarsgard, who played Pennywise the Clown in the 'It' franchise, has been tapped to star as Eric Draven in a new reimagining of 'The Crow' https://t.co/HoVRF7JZRu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 1, 2022

“The Crow est beau, sombre, poétique et parfois dérangeant“, a déclaré le réalisateur Rupert Sanders. “C’est une histoire d’amour, de perte, de deuil et de vengeance. C’est un grand honneur de revisiter la bande dessinée emblématique de James O’Barr et de réimaginer The Crow comme une vision inquiétante de notre époque.”

Un tournage dès cet été pour The Crow

L’adaptation cinématographique de The Crow est produite par Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks et Edward R. Pressman, mais également réalisée par Rupert Sanders et écrite par Zach Baylin. Les sociétés de production qui supervisent le long-métrage sont Hassell Free Productions, Electric Shadow Company, Davis Films et Edward R. Pressman Film Corporation, en association avec 30WEST.