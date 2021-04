The Continental : trois épisodes de 90 minutes pour la préquelle de John Wick

La série télévisée The Continental de Starz prendra place 40 ans avant les événements du premier long-métrage John Wick et se focalisera sur Winson, le propriétaire du célèbre hôtel pour assassins.

Si The Continental est en développement depuis plusieurs années, son format à de quoi surprendre et se rapproche fortement des productions britanniques. Kevin Beggs, président de Lionsgate Television, revient sur celui-ci ainsi que le contenu : “Ce que nous explorons dans cette série, c’est le jeune Winston et la manière dont lui et son équipe se sont retrouvés dans cet hôtel que nous rencontrons pour la première fois dans la franchise cinématographique 40 ans plus tard. C’est l’arène, le canevas de la série. Je n’en dirai pas plus sur le scénario, si ce n’est que nous avons abordé cette première saison sous la forme de trois événements, qui feront environ 90 minutes. Vous pouvez voir ça comme une série limitée ou une série d’événements limitée.”

Lionsgate TV’s Kevin Beggs Talks Indie Studio’s Expansion, Deal Strategy, Covid Impact, ‘The Continental’ Details & ‘Saw’ Series Rumors https://t.co/VqeZlMfYiP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 23, 2021

“Nous avons reçu de nombreuses propositions, puis l’équipe créative d’une obscure petite émission appelée Wayne, diffusée sur YouTube, est venue nous proposer sa version“, a rajouté Kevin Beggs. “Nous avons été époustouflés parce qu’elle résolvait un tas de problèmes et qu’elle était super excitante. Elle parlait d’un New York en ruine dans les années 1970, avec une grève des éboueurs qui a fait s’entasser des sacs d’ordures jusqu’au troisième étage de la plupart des brownstones, la mafia s’immisçant dans ce business, ce qui explique pourquoi dans Les Sopranos il est dans le business de l’assainissement, et d’autres choses qui sont vraiment réelles et qui constituent une toile de fond intéressante pour explorer les origines du Continental, qui est connu dans la franchise cinématographique comme l’hôtel des assassins, dans lequel vous ne pouvez tuer personne dans l’enceinte de l’hôtel, mais bien sûr, si vous mettez un pied dehors, vous êtes une proie facile, et cela est utilisé avec beaucoup d’effet dans de nombreuses intrigues des films. C’est Winston, joué par Ian McShane (dans les films), qui dirige tout cela.”

Keanu Reeves dans The Continental ?

Initialement, lorsque The Continental a été annoncé par Starz en 2018, les dirigeants de la chaîne américaine ont déclaré que “vous pouvez vous attendre à voir Keanu Reeves à un moment donné dans la série”. A la suite de plusieurs changements en interne, le PDG Jeff Hirsch a refusé de confirmer si Reeves apparaissait ou non. Deadline a donc demandé à Kevin Beggs de clarifier la participation de l’acteur : “Il est en pourparlers pour être producteur exécutif. Parce que nous sommes loin dans le temps, loin avant John Wick et même avant le jeune John Wick, ce personnage ne trouve pas son chemin dans l’univers. Nous sommes dans l’univers de John Wick, mais c’est très loin dans le temps. Pensez aux préquelles de Game of Thrones avant que vous ne connaissiez aucun des personnages, mais vous connaissez le monde. Mais Keanu et Chad ont lu chaque version et ont été des partisans enthousiastes de l’expansion de cet univers de manière significative. Je n’exclus donc jamais rien, mais à ce stade, il est plutôt occupé à faire ses films, qui sont très importants pour nous.”

John Wick de Lionsgate fait d’ailleurs partie d’une stratégie 360 degrés : “C’est une franchise qui a tellement de succès, elle est sur le point de connaître ses quatrième et cinquième volets en tant que film. C’est pourquoi le film avec Keanu Reeves – qui est incroyable dans tout ce qu’il fait mais particulièrement convaincant dans le rôle de John Wick dans notre esprit – ne demande qu’à être adapté à la télévision. Tout comme l’univers Marvel et l’univers DC d’un point de vue télévisuel sont des opportunités incroyables, et c’est notre franchise de super-héros dans la famille.“