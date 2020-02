The Coalition : Rod Fergusson quitte le studio dédié à Gears of War

Le directeur de The Coalition va partir chez l'éditeur Blizzard Entertainment pour s'occuper de la licence Diablo.

Tout comme Cliff Bleszinski à l’époque, Rod Fergusson est à l’origine de la saga Gears of War du côté de chez Epic Games avant que Microsoft récupère les droits. A la tête de la franchise depuis 2015 avec The Coalition (filiale des Xbox Game Studios), l’ancien membre de feu Irrational Games annonce qu’il a décidé de partir pour relever un nouveau challenge dans l’industrie vidéoludique : “J’ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis lors, c’est la joie de ma vie. Mais maintenant, il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les grandes mains de The Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics dès le 28 avril prochain. À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Mon départ à un goût amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous.”

Quid de l’avenir de Gears of War ?

Suite à cette annonce surprenante, Phil Spencer de la division Xbox n’a pas manqué de le remercier et lui faire ses adieux les plus sincères : “Merci Rod pour la passion et les efforts que tu as apportés à Gears et Xbox, ainsi que le travail que tu as réalisé pour construire une équipe de classe mondiale au sein de The Coalition. Bonne chance pour ta nouvelle aventure“. Ce départ devrait permettre de relancer la licence Gears of War avec un contenu plus rafraîchissant pour la Xbox Series X. La trilogie originale n’a jamais été surpassée à ce jour par les derniers épisodes, même le cinquième jeu disponible depuis la rentrée 2019 peine à trouver son public.

