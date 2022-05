The Boys : une troisième saison pour les héros les moins héroïques du monde

La série à succès The Boys va chercher à renouveler ses belles performances avec de nouveaux épisodes sur Amazon Prime Video.

Si les Boys tenteront une fois de plus d’arrêter les Sept, corrompus par la gloire et la célébrité, certains éléments scénaristes oubliés seront traités dans cette nouvelle saison comme les tentatives de Starlight et Reine Maeve pour démasquer Vought, le jeune Ryan Butcher qui apprend à exploiter ses pouvoirs ou Billy Butcher qui franchit une nouvelle étape dans ses représailles contre Homelander après la mort de Rebecca Saunders “Becca” Butcher.

Next stop: Season 3. Buckle up. 🖕🖕🖕 pic.twitter.com/xDeoCkYXGH — THE BOYS (@TheBoysTV) May 16, 2022

Le casting est toujours composé d’Erin Moriarty, Dominique McElligott, Antony Starr, Jack Quaid, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie et Claudia Doumit. Laz Alonso, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva, Nick Wechsler, Frances Turner, Kristin Booth et Jack Doolan sont également attendus.

Un trailer pour la saison 3 de The Boys

Produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios avec Point Grey Pictures, Kripke Enterprises et Original Film, la troisième saison de la série télévisée The Boys débutera le 3 juin prochain sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Basé sur la bande dessinée à succès de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys a été développé par Eric Kripke, qui est également scénariste et producteur exécutif. Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver, de Point Grey Pictures, Neal H. Moritz et Pavun Shetty, de Original Film, ainsi que Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin et Jason Netter, rejoignent Eric Kripke en tant que producteurs exécutifs. Garth Ennis et Darick Robertson sont également co-producteurs exécutifs avec Michael Saltzman.