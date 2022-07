The Boys : le tournage de la saison 4 est déjà planifié

La saison 4 de la série télévisée The Boys débutera son tournage d'ici fin août.

Karl Urban, le comédien néo-zélandais qui interprète Billy Butcher dans The Boys, va bientôt revenir sur le plateau de tournage avec Jack Quaid, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Aya Cash, Erin Moriarty et Laz Alonso. La nouvelle saison a également introduit un grand nombre de nouveaux personnages, dont Soldier Boy (Jensen Ackles), Crimson Countess (Laurie Holden, Supersonic (Miles Gaston Villanueva), Blue Hawk (Nick Weschler) et Gunpowder (Sean Patrick Flannery) : “On commence le 22 août prochain, on lancera la quatrième saison à ce moment-là. Donc je serai de retour avec mon Boucher préféré. J’ai hâte. C’est un groupe avec lequel il est amusant de jouer, nous travaillons dur et nous jouons dur, et j’ai hâte de voir où ils vont emmener les personnages à partir de là où nous les laissons à la fin de la troisième saison.”

Fin 2023 ou début 2024 pour la saison 4 de The Boys

Pour l’instant, il n’a aucune idée de comment va se dérouler la suite de The Boys vu qu’il n’a pas encore reçu les scripts : “Nous sommes à environ deux mois du tournage, et je n’en ai aucune idée de comment l’histoire va encore se développer. Donc ça vous en dit long, mais oui, pas trop loin. Je veux dire, je m’attends à ce que nous… Je vais en fait voir le showrunner Eric Kripke la semaine prochaine et je m’attends à ce que des conversations commencent à avoir lieu sur ce qu’il a en magasin. Je veux respecter leur processus d’écriture. Je ne veux pas les harceler pendant qu’ils écrivent, mais je suis impatient ! Ils inventent toujours des trucs insensés, alors oui, ça va être amusant.“