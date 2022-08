The Boys : Jeffrey Dean Morgan rejoint le casting de la quatrième saison

L'interprète de Negan Smith dans The Walking Dead incarnera un nouveau personnage dans la saison 4 de la série télévisée The Boys.

L’acteur américain Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Rampage, Fall) intègre officiellement le casting de The Boys pour la quatrième saison en tant que guest star récurrente. Son travail sur la série télévisée d’Amazon Studios et Sony Pictures Television lui permettra de retrouver le créateur de Supernatural, Eric Kripke. Les deux se connaissent bien et avaient déjà évoqué cette réunion. Sur les réseaux sociaux, Jeffrey Dean Morgan avait dit qu’il était fan de The Boys et qu’il aimerait pouvoir rejoindre l’équipe. Eric Kripke avait alors fait savoir qu’il était prêt à lui écrire un rôle pour la troisième saison, mais son emploi du temps beaucoup trop chargé avait mis à mal la proposition.

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, avait récemment déclaré :

Jeffrey Dean Morgan est un super fan de la série, donc lui et moi sommes en train de discuté de tout cela. Nous essayons de trouver une solution pour la quatrième saison. Rien n’est encore finalisé, mais lui et moi discutons et envoyons des e-mails pour voir si nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne avec son emploi du temps chargé. Donc, restez à l’écoute à ce sujet.

Retour sur la troisième saison de The Boys

Dans la saison 3 de The Boys, Billy Butcher est devenu plus déterminé à tuer Homelander. Hughie et Annie January (Starlight) ont rompu après que Hughie soit devenu obsédé par le fait d’essayer de sauver Annie même si elle ne voulait pas être sauvée. Marvin Milk a eu des problèmes familiaux et Kimiko a finalement accepté ses pouvoirs. Ce n’est qu’une partie des choses qui se passent. L’auteur n’a même pas parlé du retour de Soldier Boy ou de la révélation de sa véritable personnalité au monde entier par Homelander. Une des choses que les fans ont dû apprécier, c’est que The Boys n’a jamais changé. La série a continué à être violente, sanglante et imprévisible.