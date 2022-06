The Boring Company va construire un réseau de tunnels de plus de 50 km sous Las Vegas

The Boring Company aura un réseau de tunnel plus étendu que prévu sous Las Vegas, mais tout reste encore à faire.

Le système de transport souterrain de The Boring Company sera plus étendu que prévu initialement. En effet, l’entreprise fondée par Elon Musk a reçu l’autorisation de la ville pour amener son réseau, baptisé Vegas Loop, jusqu’aux limites de la ville.

Lorsque la Clark County Commission a approuvé ce projet Vegas Loop pour la première fois, il n’était question “que” d’un réseau de tunnels de 29 miles (46,67 km), reliant pas moins de 51 stations. Aujourd’hui, le réseau fera 34 miles (54,71 km) et comptera un total de 55 stations, dont une qui desservira le Harry Reid International Airport et une autre le Allegiant Stadium.

Selon le Las Vegas Review-Journal, le Président de Boring Co. Steve Davis déclarait que la construction des tunnels sous Las Vegas pourrait démarrer en 2023 : “C’est la deuxième étape sur huit totales avant l’ouverture. Il y a encore un long chemin à parcourir et beaucoup de travail à accomplir. Mais si je devais me mouiller un peu, je dirais que nous aurons des machines qui creuseront dès l’année prochaine.” Selon le journal, les stations du centre-ville seront Strat, Fremont Street Experience, l’attraction Slotzilla, le Garage Mahal au Circa Resort et le Plaza Hotel. Boring pourrait ajouter d’autres stations dans le futur, chacune d’entre elles avec un coût de fabrication entre 1,5 et 20 millions de dollars.

Mais tout reste encore à faire

Steve Davis déclarait aussi qu’un voyage depuis Fremont Street Experience jusqu’à l’aéroport Harry Reid International coûtera environ 12 $ et prendra entre 8 et 9 minutes. Avant que le système de monorail de la Boring puisse transporter ainsi des passagers depuis et vers le centre-ville, il faudra qu’elle obtienne de nombreux permis et autorisations en tous genres. Comme The Verge le précise, seul 1,61 km de réseau Vegas est actuellement opérationnel sous le Las Vegas Convention Center (LVCC). Cela étant dit, le PDG de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, Steve Hill, déclarait prévoir que davantage de portions du Resort Corridor seraient opérationnelles dans le courant de l’année 2023.