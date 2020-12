The Boring Company donne un aperçu d’une station sous Las Vegas

Elon Musk ne manque pas d'idées. Des idées qui, pour la plupart, ont besoin de budgets plus conséquents et de longues années de recherche et développement notamment. The Boring Company en est le parfait exemple.

The Boring Company. C’est le nom pour le moins ironique qu’a choisi Elon Musk pour sa société dont l’objectif est de creuser des tunnels. Des tunnels qui visent à désengorger les rues des grandes villes, offrant un système de transport souterrain très prometteur. Le projet avance, lentement mais sûrement, diront certains. Et aujourd’hui, nous avons un premier aperçu.

Un premier aperçu d’une station souterraine de The Boring Company

Les travaux de The Boring Company à Las Vegas commencent à prendre forme. Sur Twitter, la société a partagé un très court clip vidéo montrant le chantier de l’une des stations souterraines actuellement en construction dans le cadre de la ligne Las Vegas Convention Center (LVCC). Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il y a encore énormément de travail. Aucun marquage au sol sur toute la station, par exemple, et l’éclairage semble clairement posé uniquement pour le spectacle. Cela étant dit, s’il devait effectivement rester comme cela, voilà qui ressemblerait beaucoup à la ville. Toujours est-il que tout ceci ressemble beaucoup aux rendus que Elon Musk avait déjà partagés en juillet dernier.

Encore beaucoup à faire sous les rues de Las Vegas

La dernière fois que nous avons eu droit à une annonce importante de The Boring Company, l’entreprise venait d’acheter l’excavation des deux premiers tunnels prévus pour la ligne LVCC. En septembre, Elon Musk déclarait que le premier tunnel pleinement opérationnel sous la ville était pratiquement achevé. The Boring Company et la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) espèrent pouvoir terminer la phase initiale du projet en janvier 2021. L’idée étant que l’ensemble soit opérationnel pour le CES 2021. Ou tout du moins était-ce l’objectif avant que le CES n’opte pour une organisation totalement en ligne à cause de la pandémie de Covid-19.

Avec le budget du LVCC de 52,5 millions de dollars, The Boring Company a énormément à prouver. Elon Musk affirme que des tunnels pleins de véhicules électriques autonomes serait une solution révolutionnaire pour le transport urbain mais un récent rapport de TechCrunch laisse clairement entendre que l’entreprise pourrait avoir sérieusement vendu du rêve, au propre comme au figuré. À suivre !