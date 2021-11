The Book of Boba Fett : une première bande-annonce à Tatooine

La série spin-off de The Mandalorian se dévoile dans un trailer.

The Book of Boba Fett, ou Le Livre de Boba Fett en France, mettra en scène le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand dans les bas-fonds de la galaxie, lorsqu’ils retourneront sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Temuera Morrison (Boba Fett) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) seront les vedettes de cette série dérivée. Robert Rodriguez sera le producteur exécutif de la série, tout comme Jon Favreau et Dave Filoni, les créateurs de The Mandalorian. A noter que la comédienne américaine Jennifer Beals incarnera une Twi’lek dans la série télévisée de Disney+. Les détails concernant son personnage sont gardés secrets.

Un trailer pour The Book of Boba Fett

The Book of Boba Fett débutera sur la plateforme de streaming de Disney d’ici le 29 décembre prochain.