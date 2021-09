The Book of Boba Fett : retour du chasseur de primes sur le petit écran pour fin décembre

La fiction centrée sur Boba Fett avait un temps été annoncée sous la forme d'un film avant de devenir une série télévisée.

Les comédiens Temuera Morrison (Boba Fett) et Ming-Na Wen (Fennec Shand) seront les vedettes du spin-off The Book of Boba Fett, dans lequel Robert Rodriguez sera producteur exécutif, aux côtés de Jon Favreau, créateur de The Mandalorian et Dave Filoni, qui sera diffusé le 29 décembre prochain sur la plateforme de streaming Disney+.

A noter que The Book of Boba Fett sera traduit en Le Livre de Boba Fett en France.

The Book of Boba Fett, la série dérivée de The Mandalorian

The Book of Boba Fett a été officialisé après le générique de fin de la saison 2 de The Mandalorian où on voit Bib Fortuna, l’ancien bras droit de Jabba, assis sur son trône dans l’ancien palais sur Tatooine. Fennec entre en scène et abat la plupart des créatures qui l’entourent, et fait sauter les chaînes de la danseuse bleue. Puis Boba arrive. Bib s’exclame alors : “Boba, je te croyais mort !” avant que ce dernier l’exécute et s’empare du trône de Jabba the Hutt, un gangster impitoyable qui contrôle une grande partie de la Bordure Extérieure avec son espèce.