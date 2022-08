The Bikeriders : une histoire de motards avec Tom Hardy, Jodie Comer et Austin Butler

Jeff Nichols va réaliser The Bikeriders pour New Regency.

Inspiré par le travail du photographe Danny Lyon, le film The Bikeriders est une histoire originale qui se déroule dans les années 1960 et suit l’ascension d’un club de motards fictif du Midwest. Vu à travers la vie de ses membres, le club évolue au cours de la décennie, passant d’un lieu de rassemblement pour les marginaux locaux à un gang plus sinistre, menaçant le mode de vie unique du groupe d’origine.

Jodie Comer, Austin Butler And Tom Hardy To Lead Ensemble For Jeff Nichols Next Film At New Regency https://t.co/tHXKzE30Bi — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 4, 2022

Sarah Green et Brian Kavanaugh-Jones produisent The Bikeriders à travers Tri-State, la société qu’ils partagent avec le réalisateur Jeff Nichols, aux côtés de New Regency. Fred Berger est lui producteur exécutif. A noter que Jeff Nichols développe le projet depuis le printemps dernier, New Regency est entré en scène en mai dernier alors qu’il rencontrait un certain nombre d’acteurs pour de nombreux rôles, et les accords ont commencé à se concrétiser au cours des dernières semaines pour que le film soit prêt à être tourné en octobre prochain.

Tom Hardy, Jodie Comer et Austin Butler dans The Bikeriders

Le prochain projet de Jeff Nichols s’offre un casting de premier ordre en faisant venir Jodie Comer, Austin Butler et Tom Hardy. Jodie Comer a connu une année exceptionnelle grâce à Killing Eve, Help et The Last Duel. Elle a récemment joué dans la pièce Prima Facie du National Theatre Live, qui est devenue le spectacle le plus rentable au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie et qui sera présenté à Broadway l’année prochaine.

Austin Butler est dans la lumière grâce à son rôle du roi du rock’n’roll dans Elvis, qui a déjà rapporté plus de 230 millions de dollars dans le monde et l’a placé dans la course aux récompenses. Enfin, Tom Hardy a récemment joué dans Venom : Let There Be Carnage, le film de Sony Pictures Entertainment qui est devenu l’un des premiers grands succès de l’ère post-pandémique, rapportant plus de 500 millions de dollars au box-office mondial.