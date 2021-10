The Batman : un polar noir et mature avec un nouveau thème orchestré par Michael Giacchino

La nouvelle adaptation cinématographique de Batman montre le célèbre homme chauve-souris en détective impulsif.

Milliardaire solitaire, Bruce Wayne aka Batman (Robert Pattinson) enquête sur la corruption qui sévit dans Gotham City et comment elle pourrait être liée à sa propre famille… Sa deuxième année de lutte contre le crime amènera le chevalier noir à rencontrer Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz), Edward Nashton aka l’Homme-Mystère ou le Sphinx (Paul Dano) et Oswald Cobblepot aka le Pingouin (Colin Farrell). L’emblématique commissaire James Gordon (Jeffrey Wright) du Gotham City Police Department sera toujours présent sur les lieux des crimes à attendre les remarques pertinentes du super-héros de DC Comics, tandis qu’Alfred (Andy Serkis) conseille le fils de Thomas et Martha Wayne sur certains choix à faire.

La première bande-annonce de The Batman

The Batman sortira dans le monde entier à partir du 2 mars 2022.

Matt Reeves (The Pallbearer, Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes) a réalisé ce neuvième film centré sur le personnage de Batman sur un scénario qu’il a coécrit avec Peter Craig, d’après les personnages de DC Comics imaginés par Bob Kane et Bill Finger. Dylan Clark et Matt Reeves sont producteurs alors que Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel en assurent la production exécutive.