The Batman : Robert Pattinson se montre dans la peau du Chevalier Noir

Une première bande-annonce teaser pour The Batman de Matt Reeves.

Le neuvième film centré sur Batman va se focaliser sur la construction psychologique et la vengeance du héros phare de DC Comics. Incarné par l’acteur Robert Pattinson, l’homme chauve-souris va principalement devoir affronter Edward Nashton, qui n’est autre que l’homme-mystère incarné par Paul Dano. Violent et joueur, il n’aime pas les mensonges. A noter que Zoë Kravitz a le rôle de Catwoman (Selina Kyle) et Jeffrey Wright celui du commissaire James Gordon. Ces derniers font des apparitions remarquées dans cette vidéo totalement inédite avec la nouvelle Batmobile. Enfin, Alfred (Andy Serkis), le Pingouin Oswald Cobblepot (Colin Farrell), Carmine Falcone alias le Romain (John Turturro), le procureur général de Gotham City, Gil Colson, (Peter Sarsgaard), l’officier Stanley Merkel (Barry Keoghan) ainsi que la candidate aux élections municipales, Bella Reál, (Jayme Lawson) seront aussi présents à l’écran.

Un teaser pour The Batman

Le film The Batman est attendu pour début octobre 2021 dans les salles obscures.