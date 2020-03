The Batman : premier aperçu de la Batmobile

Le film de Matt Reeves qui sortira en 2021 intrigue beaucoup, et si quelques photos du tournage ont fuités, aucune n'offrait d'aperçu du véhicule emblématique de Batman : la Batmobile. C'est désormais chose faite.

Warner Bros. et DC Comics ont un programme chargé pour les années à venir, de quoi faire de la concurrence aux Studios Marvel, et créer un duopole sur nos écrans de cinéma de 2020 à 2022. Si The Suicide Squad est prévu pour 2021, il y aura aussi Black Adam; en 2022, troisautres films feront leur apparition : Shazam! 2, The Flash et Aquaman 2. Mais le plus attendu après la réussite de la trilogie de Christopher Nolan sera sans aucun doute The Batman, prévu pour 2021. Réalisé par Matt Reeves à qui l’on doit le film de found footage “Cloverfield”, le remake américain de Laisse-moi entrer (Let me in), et les deux derniers volets de la trilogie La Planète des Singes (L’affrontement, Suprématie), The Batman a débuté son tournage à la fin du mois de janvier.

Une confirmation de plus ?

Si l’on sait depuis un moment que Robert Pattinson incarnera le chevalier noir et que Zoë Kravitz incarnera elle Selina Kyle/Catwoman, on apprenait récemment que Jeffrey Wright incarnerait le commissaire Jim Gordon, John Turturro le parrain de la mafia de Gotham City Carmine Falcone, Paul Dano l’Homme-Mystère, Colin Farrell le Pingouin et Andy Serkis le le majordome Alfred. Mieux : Reeves pourrait s’inspirer de l’origin story Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli publiée en 1987 et adaptée en dessin-animé en 2011 par Sam Liu et Lauren Montgomery.

Un design rétro

Outre un tweet sur le compte personnel du réalisateur qui permettait de faire ce lien, les raisons de croire à l’adaptation de cet arc était ténue. Cependant Matt Reeves a aujourd’hui partagé des aperçus du design de la Batmobile, très rétro, entre la Delorean de Retour vers le futur et Blade Runner 2049, une sorte de Mustang de super-héros. Sur Twitter, Elijah Wood et James Gunn se sont enthousiasmés.