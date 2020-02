The Batman : Matt Reeves pourrait-il s’inspirer de Year One ?

L'origin story de Batman pourrait servir de source d'inspiration au réalisateur, qui lancé le tournage de son long-métrage il y a bientôt un mois.

Entre 2005 et 2012, Christopher Nolan nous a offert une des meilleures saga de superhéros sur le grand écran avec Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Avec un héros charismatique incarné par Christian Bale et des méchants vraiment vicieux dont le Joker de Heath Ledger et le Bane de Tom Hardy, mais aussi une direction d’ensemble où se retrouvaient Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Morgan Freeman, Michael Caine, Aaron Eckhart et Cillian Murphy, ils composent un ensemble d’histoires passionnantes. Les seuls à pouvoir s’élever à ce même niveau sont les dessins-animés en deux parties Batman: The Dark Knight Returns, l’original Le fils de Batman et Batman: Year One. Ce dernier pourrait d’ailleurs bien être une source d’inspiration pour le long-métrage The Batman de Matt Reeves si l’on en croit ComingSoon et son intuition. Dans un tweet célébrant l’anniversaire du justicier masqué, le réalisateur a joint un extrait de la bande-dessinée Year One.

Une bonne source d’inspiration

Batman: Year One (“Batman: Année Un”) est une origin story revenant sur la première année de Bruce Wayne à Gotham, moment qui signe aussi l’arrivée de Jim Gordon dans la ville. Sombre, mature et l’une des toutes meilleures bande-dessinées consacrées au personnage du playboy milliardaire devenu enquêteur hors-pair (et super-héros), il révèle les origines du partenariat des deux hommes dans leur combat contre le crime.

Une adaptation de Batman: Year One ?

ComingSoon pourrait voir juste puisque les personnages principaux de l’intrigue sont tous présents au casting : Batman évidemment (Robert Pattinson), mais aussi Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Jim Gordon (Jeffrey Wright), Carmine Falcone (John Turturro) qui apparaît exactement au même moment (Batman #404, l’intrigue se déroulant entre les numéros 404 et 407). Cependant, Edward Nashton ou Le Sphinx/L’Homme-Mystère est aussi présent (Paul Dano), tout comme Le Pingouin (Colin Farrell) et Alfred (Andy Serkis). Malgré tout, ces spéculations pourraient avoir visé juste. On en saura plus rapidement.