The Batman 2 ne sortira pas avant longtemps

Pas encore validé, The Batman 2 est toujours en cours de développement.

Lors du panel Warner Bros au CinemaCon en avril dernier, Toby Emmerich, alors à la tête de la société de production et de distribution, avait annoncé devant la presse que The Batman 2 serait prochainement en chantier et avait fait venir le réalisateur Matt Reeves sur la scène. Depuis, Toby Emmerich a démissionné de Warner Bros, qui est devenu Warner Bros Discovery après une fusion massive, et le nouveau PDG David Zaslav bouleverse le monde des adaptations DC Comics, annulant des films comme Batgirl et The Wonder Twins tout en cherchant à mettre en avant des films plus grands et de meilleure qualité.

When Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav spoke to investors on Aug. 4, he stated that the company had created a team with a “10-year plan focusing just on DC” — similar to Disney's structure with Marvel Studios chief Kevin Feige. https://t.co/jr5Qfi3G67 pic.twitter.com/7sqfj5DSVX — Variety (@Variety) August 11, 2022

Pour le moment, l’avenir de Batman 2 est incertain, car le film est apparemment répertorié comme étant en développement, mais n’a pas toujours reçu le feu vert officiel de Warner Bros Discovery. Bien que Matt Reeves et Robert Pattinson soient tous deux attachés au projet, le statut de développement implique que la suite ne sera pas réalisée avant plusieurs années. The Batman 2 rejoint le nombre croissant de films qui sont répertoriés comme étant en cours de développement sans que l’on sache exactement où ils en sont, c’est notamment le cas pour Wonder Woman 3 de Patty Jenkins, Superman de Ta-Nehisi Coates, Zatanna, Static Shock et Black Canary avec Jurnee Smollett.

The Batman 2 n’a toujours pas le feu vert de Warner Bros Discovery

Les termes “en développement” et “feu vert” sont souvent confondus, mais il est important de noter que “en développement” signifie que le projet est en préparation pour un feu vert, et non qu’il en a déjà un. Il est certain que Matt Reeves et son équipe vont mettre au point un projet pour The Batman 2 qui sera approuvé et mis en production, mais pour l’instant, il ne semble pas que le projet soit sur la bonne voie. Matt Reeves a déjà déclaré qu’il ne souhaitait pas précipiter la production d’une suite à Batman, il est donc peu probable que cela affecte le développement du film. Il est probable que le film soit encore au stade du scénario et qu’il progresse assez rapidement.

Pour mémoire, The Batman, qui a rapporté plus de 760 millions de dollars au box-office mondial, se déroule dans une réalité alternative en dehors du DC Extended Universe, ce qui en fait un film indépendant similaire au Joker de Todd Phillips (et à sa prochaine suite, Joker : Folie à Deux).

Un DCEU comme le MCU, le rêve de Warner Bros Discovery

Alors que la vague soudaine d’annulations de Warner Bros Discovery a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, il reste encore beaucoup de choses qui n’ont pas été révélées sur les projets qui se poursuivront. Avec l’ambition de Warner Bros Discovery de créer un plan sur dix ans pour ses propriétés DC et d’engager un responsable créatif comme Kevin Feige pour la propriété intellectuelle, il reste certainement beaucoup d’annonces à faire concernant l’avenir. Il est également toujours possible d’organiser un DC FanDome, qui a généralement lieu en octobre, où les nouveaux dirigeants pourront exposer leurs plans pour DC et contribuer à rassurer (et à exciter) les fans anxieux qui sont curieux de savoir où en sont les choses dans le DC Extended Universe.