The Batman 2 : Matt Reeves retourne à la réalisation et à l’écriture

La suite de The Batman avec le comédien britannique Robert Pattinson est officiellement en développement.

Le réalisateur Matt Reeves a salué la presse internationale lors de l’annonce de The Batman 2 durant la CinemaCon 2022 : “Merci à tous pour votre formidable soutien. Nous n’aurions pas pu en arriver là sans la confiance et l’enthousiasme de toutes vos équipes à travers le monde. Je suis impatient de replonger dans ce monde pour le prochain chapitre“. Cette information intervient alors que le long-métrage a rapporté plus de 760 millions de dollars et a été vu par 4,1 millions de foyers en une semaine sur le service de streaming HBO Max. Ce chiffre dépasse celui des films de Warner Bros Pictures diffusés l’année dernière tels que Suicide Squad, Dune, Wonder Woman 1984 et The Matrix Resurrections.

#TheBatman 2 is happening, Warner Bros. Motion Picture Group Boss Toby Emmerich announced today during the studio’s #CinemaCon presentation this afternoon https://t.co/Rk2Od5iZ3a — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 26, 2022

Pour mémoire, The Batman voit Edward Nigma aka The Riddler (Paul Dano), un tueur en série sadique, commencer à assassiner les principales personnalités politiques de Gotham. Cela oblige le chevalier noir à enquêter sur la corruption cachée de la ville, ce qui pourrait finir par réécrire l’histoire de la famille Wayne qui était considérée comme irréprochable et bienveillante. Zoe Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright et Andy Serkis sont également à l’affiche. HBO Max prépare également une série dérivée de Batman centrée sur le Pingouin.

The Batman en vidéo