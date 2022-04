The Baby, la comédie horrifique de HBO

Un regard noir et sombrement drôle sur la maternité.

Dans la série télévisée The Baby, la comédienne Michelle De Swarte incarne Natasha, 38 ans, qui est furieuse que ses amies les plus proches aient toutes des bébés. Mais lorsqu’elle se retrouve de façon inattendue avec un bébé à elle, sa vie implose de façon inattendue. Manipulateur, sadique, mais incroyablement mignon, le bébé transforme la vie de Natasha en un spectacle d’horreur surréaliste. Alors qu’elle découvre la véritable étendue de la nature mortelle du bébé, Natasha fait des tentatives de plus en plus désespérées pour s’en débarrasser. Elle ne veut pas d’un bébé. Mais le bébé veut définitivement d’elle.

Un trailer pour The Baby

Amira Ghazalla incarnera elle Mme Eaves, une vieille de 70 ans qui a passé les cinquante dernières années à vivre dans sa voiture et semble être partout où se trouve le bébé, et Amber Grappy dans le rôle de Bobbi, la petite sœur de Natasha, une magicienne pour enfants qui n’aimerait rien de plus qu’être mère, donner de l’amour et d’en recevoir. La distribution comprend également Patrice Naiambana dans le rôle de Lyle, le père de Natasha, Sinéad Cusack dans le rôle de Barbara, sa mère, Shvorne Marks dans le rôle de Mags, Isy Suttie dans le rôle de Rita, Tanya Reynolds dans le rôle de Helen, Seyan Sarvan dans le rôle de Nour, Karl Davies dans le rôle de Jack et Divian Ladwa dans le rôle de Fooze.

Composée de huit épisode, The Baby sera diffusée le 24 avril prochain sur HBO et plus tard sur HBO Max, Sky Atlantic et Now TV.