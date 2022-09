The Ark : le voyage intergalactique de Dean Devlin pour Syfy

Une ambiance sinistre, atmosphérique et presque hantée pour The Ark.

La série télévisée The Ark se déroule 100 ans dans le futur, à bord de l’Ark One – un vaisseau de croisière stellaire transportant le dernier espoir de survie de l’humanité. Cependant, lorsque le vaisseau subit de lourdes pertes, les passagers restants doivent se regrouper et mener à bien la mission de trouver un nouveau foyer planétaire, dont la destination se trouve à plus d’un an.

Prepare for takeoff. The Ark is headed to SYFY in 2023 🚀 Take a peek at these first look photos! pic.twitter.com/i198ME2Pkl — SYFY (@SYFY) September 21, 2022

Lisa Katz, présidente et responsable des contenus pour NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré :

The Ark convient parfaitement au public de Syfy et nous savons que les fans seront séduits par cette histoire poignante de Dean Devlin, l’un des auteurs de science-fiction les plus accomplis et les plus respectés du moment.

Le casting de The Ark

Christie Burke (Lt. Sharon Garnet, officier de rang inférieur)

Richard Fleeshman (Lt. James Brice, responsable du système de navigation du vaisseau)

Reece Ritchie (Lt. Spencer Lane, qui croit que seuls les forts doivent survivre)

Stacey Read (Alicia Nevins, une jeune femme brillante et membre de l’équipe de gestion des déchets)

Ryan Adams (Angus Medford, un jeune homme à la main verte)

Christina Wolfe (Cat Brandice, psychologue manipulatrice)

Shalini Peiris (Dr. Sanjivni Kabir, médecin en chef de l’Ark One)

Miles Barrow (Baylor Trent, enseigne en crise d’identité)

Pavle Jerinić (le chef de la sécurité, le lieutenant Felix Strickland)

Tiana Upcheva (Eva Markovic, responsable de la maintenance, de l’ingénierie et des systèmes de survie de l’Ark One)

Lisa Brenner (Susan Ingram, vétéran militaire)

The Ark sera diffusé sur Syfy en 2023

Dean Devlin, connu pour avoir écrit et produit Stargate et Independence Day aux côtés du cinéaste Roland Emmerich, est le co-showrunner et producteur exécutif de The Ark avec Jonathan Glassner. Marc Roskin et Rachel Olschan-Wilson d’Electric Entertainment sont également producteurs exécutifs, sachant que Jonathan English de Balkanic Media et Steve Lee sont les deux principaux producteurs.