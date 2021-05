TF1 se prépare à fusionner avec M6 d’ici 2022

Les groupes Bouygues (TF1) et RTL (M6) vont se rapprocher pour faire face aux géants du streaming.

En vue de créer le groupe de médias français proposant l’offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française, la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française TF1 va débourser 641 millions d’euros pour acquérir 30% de la chaîne de télévision généraliste nationale française commerciale privée M6. Le nouveau groupe formé par TF1 et M6 pèsera 3,4 milliards d’euros et serait bien positionné pour relever les défis résultant de l’accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité.

[ANNONCE] Les @GroupeTF1 et @M6Groupe entrent en négociations exclusives en vue d’apporter une réponse française aux défis des plateformes mondiales. https://t.co/FkEjxSv1MI — Groupe TF1 (@GroupeTF1) May 17, 2021

La fusion de ces deux acteurs, du savoir-faire de leurs collaborateurs et de leurs marques fortes, devrait permettre au nouveau groupe d’investir davantage, et d’accélérer l’innovation. Ce projet est essentiel pour garantir l’indépendance à long terme de la création française de contenu et pour continuer à offrir des contenus locaux diversifiés et de qualité, dans l’intérêt du public. Malgré l’approbation du projet à l’unanimité par les conseils d’administration des deux entités, la transaction sera validée vers fin de 2022 après consultation des Instances Représentatives du Personnel, obtention des autorisations réglementaires (ADLC, CSA) et tenue des assemblées générales d’actionnaires.

Un nouveau mastodonte télévisuel arrive bientôt en France

Olivier Roussat, directeur général de Bouygues, a déclaré : “Le marché audiovisuel est en croissance sur le long terme. Dans ce contexte, Bouygues se réjouit de contribuer à la création d’un grand groupe média français capable de rivaliser avec les GAFAN. Nous sommes heureux de cette évolution majeure et de ce partenariat qui confirme l’engagement de Bouygues dans les médias depuis 1987. En tant qu’actionnaire de contrôle exclusif de ce nouveau groupe, nous continuerons de lui apporter tout notre soutien“. Gilles Pélisson, président directeur général de TF1, a précisé : “Le projet de fusion entre TF1 et M6 est une formidable opportunité de créer un acteur majeur français du total vidéo qui garantira l’indépendance, la qualité des contenus et le pluralisme, valeurs partagées depuis longtemps par nos deux groupes. Il constituera un atout pour mieux faire rayonner la culture française. TF1 aborde désormais une nouvelle étape de son développement qui s’inscrit dans le prolongement de la vision stratégique développée depuis 5 ans.”

Thomas Rabe, directeur général de RTL Group, a déclaré : “Le projet de fusion de TF1 et de M6 serait une étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à créer des champions nationaux des médias à travers notre présence européenne. Il démontre comment la consolidation à l’intérieur d’un pays crée une valeur importante. En tant qu’investisseur stratégique, nous serons des partenaires industriels à long terme de Bouygues“. Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, a précisé : “La consolidation est une impérieuse nécessité pour que le public français et l’ensemble de la filière continuent de jouer un rôle prédominant face à une concurrence internationale exacerbée qui connait une accélération fulgurante. La combinaison des savoir-faire des deux groupes permettra une réponse française ambitieuse. Par ailleurs, ce projet de fusion est le seul à même de créer de la valeur pour tous les actionnaires de M6.”

Les cinq priorités de la fusion TF1-M6