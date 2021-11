TestFlight est officiellement disponible sur Mac

TestFlight est enfin disponible pour les applications Mac pour tout le monde à condition d'avoir installé macOS Monterey.

Apple permet aux développeurs d’applications iOS de créer des versions bêta auxquelles les utilisateurs peuvent participer. Cela permet d’organiser des phases de test à plus ou moins grande échelle de manière relativement facile. Cette plate-forme est baptisée TestFlight. Aujourd’hui, il semblerait que la firme de Cupertino soit prête à proposer cette même plate-forme TestFlight aux applications macOS. Cela signifie que les utilisateurs de machines Mac pourront bientôt participer à des versions bêta de leurs applications préférées.

Selon le communiqué transmis par la marque à la pomme, “vous pouvez désormais inviter des utilisateurs à essayer les versions bêta de vos applications Mac et obtenir des retours complets et intéressants avant de publier les versions finales. Invitez jusqu’à 10 000 testeurs externes via leur adresse email ou en partageant un lien public, créer des groupes multiples de testeurs internes, configurez les accès aux versions pour chacun d’entre eux et bien plus encore.”

à condition d’avoir installé macOS Monterey

Jusqu’à présent, la version bêta 3.2 de TestFlight pour macOS n’était disponible sur le site Apple dédié aux développeurs, mais avec la publication de TestFlight 3.2.1, tout le monde peut l’installer. Ceci étant dit, gardez bien à l’esprit que si les utilisateurs souhaitent participer aux bêtas pour le Mac, ils devront avoir macOS Monterey installé sur leur machine.

Autrement dit, cela signifie que les utilisateurs qui ont une version antérieure, que ce soit par choix ou parce que la machine n’est pas éligible avec cette nouvelle version de macOS, ne pourront pas en profiter. Par ailleurs, avec les nombreux bugs remontés par les premiers utilisateurs de macOS Monterey, ce n’est peut-être pas une très bonne idée de procéder à l’installation tout de suite. Mieux vaudrait certainement attendre que la firme de Cupertino corrige ces différents soucis avant d’envisager d’installer ladite mise à jour et de pouvoir profiter des versions bêta de vos applications préférées.