Une fois les éléments en main, j’ai du donc remplacer avant toute chose ! L’opération a duré 5 minutes. Une simple vis à retirer, récupérer le cylindre et mettre le nouveau (dans le bon sens) à la place ! Sur ce cylindre, un seul côté permet d’utiliser une clé tandis que dans l’ordre sens, il s’agit d’une sorte de T mais qui sera tourné par la serrure connectée.

Après l’installation du cylindre, démarre celle de la serrure. On installe l’application, on crée un compte et on commence les opérations. On répond au questionnaire qu’on a déjà fait sur le site du constructeur et on démarre le tuto pas à pas. On a donc l’installation de la plaque grâce à 3 vis à resserrer autour du cylindre (ou utiliser la bande adhésive si on ne peut pas utiliser les vis). On insère la clé, on fixe la serrure en fermant les ailettes. Ca tient très bien, alors que la serrure est bien lourde ! On colle après un aimant à côté de la porte (pour avoir une info de si la porte est ouverte ou non)

Temps total d’installation : 15 minutes !

Il reste ensuite la configuration via l’application. Celle-ci va permettre de configurer la serrure selon notre porte. On va donc tourner le loquet pour faire comprendre à la serrure ce qu’elle doit faire lorsqu’on demande de verrouiller la porte, déverrouiller, ouvrir, etc. A titre d’exemple, je n’ai pas de poignet à l’extérieur donc la serrure doit tourner plus pour me permettre d’entrer.

Suite à cette configuration, il y a le pont WiFi à configurer si on souhaite avoir plus de fonctionnalités, ce n’est pas obligatoire, mais ça permet de connaitre l’état de la serrure et de créer des scénarios avec les Assistants Google, Siri, Alexa ou avec les ampoules Hue. Le seul point noir, c’est qu’il faut une prise électrique à proximité de la porte pour avoir une bonne connexion Bluetooth avec la serrure, mais aussi à proximité de votre routeur.

En tout, la configuration a duré 7 min de plus et voilà ! Il ne reste plus qu’à partager avec le reste de la famille les accès. J’ai ajouté la serrure sur Google Home, et ce qui me gène à l’usage, c’est qu’il faut dire le code PIN à chaque action… “Ok Google verrouille la serrure… 12345” bref ce n’est pas le plus user-friendly, mais tant que les assistants fonctionneront sans distinguer les utilisateurs, il faudra forcément passer par ça…