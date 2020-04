Le BarraCuda Fast SSD de Seagate fait parti des premiers SSD externes qui vont côtoyer les limites de l’USB 3 en affichant des performances pouvant atteindre 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Dans l’esprit, il a été conçu pour les joueurs mobiles et les grands utilisateurs actifs car il peut tout aussi bien se brancher à sa console de jeux que sur son PC. Ce disque fin au format poche dispose d’une LED verte et d’un port USB 3.1 Gen 2 Type-C. Il est fourni avec le logiciel de sauvegarde et de synchronisation Seagate Toolkit, ainsi que deux mois d’abonnement à Adobe Creative Cloud pour la photographie.

Ce qu’on apprécie en le déballant, c’est qu’il est fourni avec 2 câbles de 45 cm chacun : l’un avec connecteurs USB-C et le second avec USB-C et USB-A. Ainsi, pas besoin de se fournir en adaptateur ou en achat de câble. En parlant du design, j’ai adoré ce liseré vert métal tout autour de la partie supérieure avec une LED verte lorsqu’il est branché. C’est sobre et du plus bel effet. Comme précisé avant, il est aussi très fin, il rentrera ainsi aisément dans les poches de votre sac. Il n’est pas spécialement lourd (82g), mais on pourrait trouver à y redire si la coque n’était pas en aluminium…