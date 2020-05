Après quelques jours d’utilisations, que pouvons-nous en dire ? Tout d’abord, le porte-gobelet qui est vraiment pratique et qui peut accueillir aussi les mugs (un petit plus en ce moment de confinement), le tapis de souris qui prend la poussière et tous les poils (merci le chat), mais sinon en terme d’ergonomie et d’usage : oui je travaille debout le matin et au cours de la journée je m’assois. C’est aussi plus pratique pour montrer des choses que de pouvoir être au même niveau. Enfin le soir, lorsqu’il me prend l’envie de mixer, le fait de monter le bureau me permet d’être plus à l’aise.

Proposé à 499 euros, le bureau REKT RGO Desk 140 n’est pas pour toutes les bourses mais il est accessible comparé à d’autres marques gaming (et à IKEA qui propose un équivalent au même prix voir supérieur…). Ce que j’aime, c’est que je n’ai pas à m’habituer à un bureau ou à m’embêter à régler ma chaise, c’est lui qui s’adapte à mes besoins et propose un choix sérieux pour les gamers. REKT propose désormais le paiement en plusieurs fois et c’est encore plus simple de craquer 😉