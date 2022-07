Ayant démarré avec un Stream Deck que je trouve vraiment très user-friendly, le logiciel de Loupedeck m’a paru très compliqué pour pas grand chose et peu intuitif. Les 8 boutons qu’on retrouve en bas du Stream Controller servent à choisir son “espace de travail”, cela permet sans empiéter sur l’écran tactile de pouvoir assigner les potentiomètres et les autres touches à des fonctions différentes selon nos besoins, d’ailleurs Loupedeck propose aussi certains scénarios selon le logiciel qu’on va lancer comme par exemple Ableton ou Photoshop. C’est vraiment une très bonne idée que ne fait pas Elgato par exemple !

Là où ce n’est pas très pratique, c’est qu’on doit jongler entre les profils ET les espaces de travail. Je crée un profil pour Photoshop, puis je met des fonctions sur des espaces de travail comme la retouche de photos en 1, l’ajout de filtres en 2, etc… C’est puissant, mais compliqué à masteriser et le logiciel affiche des informations dans tous les sens. Sur 1 seul espace de travail, on peut avoir plusieurs pages horizontales et plusieurs pages verticales, on finit par se perdre… Sans parler ensuite des actions qu’on a créé, qui sont placées dans un dossier triées par type d’action mais qui se mélange avec les différents plugins qu’on pourrait rajouter. Les carrés peuvent se modifier en cliquant dessus mais pour les 2 barres, il faut cliquer sur les potentiomètres… Bref, le logiciel demandera un certain temps d’adaptation.





Après avoir râlé dessus, passons au Marketplace. Il faudra obligatoirement un compte Loupedeck pour téléverser n’importe quel plugin dessus. C’est d’ailleurs le néant côté plugin… Pas de discord, une gestion des Philips Hue inutile (on peut juste allumer/éteindre), pareil pour Nanoleaf… Le produit a 2 ans et c’est pauvre, on espère que le partenariat avec Razer va intéresser des développeurs. Pour finir de chipoter, le logiciel ne propose pas de mise à jour automatique, il renvoie sur le site où il faudra re-télécharger complétement Loupedeck, on a vu mieux…