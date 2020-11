Je branche le Ornata V2, je commence à frapper avec et j’ai trouvé ça très agréable ! Je n’avais pas testé la V1 à l’époque et moi qui suit en mécanique depuis de nombreuses années, j’ai trouvé le côté membrane assez doux. Déjà, le clavier fait moins de bruits c’est certain, mais il y a une sorte de retour qui rend la frappe satisfaisante et qui ne fait pas froid comme un clavier mécanique par exemple.

L’intérêt de prendre du Razer, c’est d’avoir du beau matos qui s’illumine et qui s’intègre avec les jeux vidéo. En jouant sur du Apex ou du Overwatch, le clavier s’illumine, et je le trouve plus lumineux que les autres claviers de la marque qui ont un fond noir. Ici la membrane est translucide, ce qui permet de renvoyer beaucoup plus de lumières. Le repose-poignets fourni avec et de très bonne facture ! On peut taper des heures dessus sans faire de pause et le bruit est moins agressif que sur un clavier méca.

Concernant la partie Synapse V3, je n’ai pas spécialement de commentaires à faire dessus car c’est la même chose pour chacun des produits de Razer. Si on a réussi à en configurer un, on retrouve la même interface avec la possibilité d’enregistrer ses macros, le Chroma Studio pour choisir la couleur de chaque touche si on veut (16 millions de couleurs possible !).