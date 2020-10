Razer fait évoluer sa Naga Trinity pour bénéficier du sans fil avec sa technologie Hyperspeed Wireless ! Malheureusement pour les anciens joueurs, la nouvelle souris n’est pas compatible avec les anciennes plaques de la Trinity et elle se destine avant tout aux droitiers puisque son design et ses fonctionnalités ne permettent pas d’en faire une souris ambidextre…

Si la souris se connecte en Wi-Fi (via un dongle), elle est aussi capable de switcher en Bluetooth pour améliorer son autonomie, on passe de 100h à 150h d’utilisation (sans l’éclairage). Si le sans fil vous gène, il est possible d’utiliser le câble micro-USB fourni, d’ailleurs j’en profite pour pester dessus car aucun de mes câbles n’étaient assez fins pour le remplacer et pas possible non plus d’en racheter un sur leur store… Le câble sert à la recharge, mais vous pouvez aussi investir dans un dock de recharge qu’on a pu voir avec la Viper et la Basilisk Ultimate.

Concernant les plaques, la Naga Pro est fourni avec 3 plaques permettant de passer d’une configuration 12 boutons à 6 ou à 2 selon le type de jeu :

Bien évidemment pour profiter de tous ces boutons il faudra installer Razer Synapse 3 et les configurer, nous aurons l’occasion d’y revenir. Sur les clic gauche et droit, nous avons des switches optiques pour éviter les clics involontaires et surtout gagner en rapidité avec une activation à 0,2 ms. Le capteur optique permet lui de monter jusqu’à 20 000 DPI, c’est celui qui équipe d’ailleurs les Viper et Basilisk.

La souris est proposée sur le site du constructeur à 169,99 euros, on rajoute donc 60 euros par rapport à la Trinity pour profiter du sans fil et de quelques améliorations…