Le son est fort et clair, pas de saturation, c’est vraient propre. Un peu moins d’aigüe et un peu plus de basses m’aurait semblé préférable mais en activant le renforcement des basses, ce défaut est presque effacé. Entre la qualité du son et le faible poid du casque je me suis surpris, l’espace de quelques secondes, plongé dans mon jeu, à oublier que le son sortait d’un casque.

Pour le micro, l’atténuation du bruit ambiant est efficace, mes interlocuteur n’entendaient que ma voix, un peu faible cependant (peut être le prix à payer pour de l’atténuation de bruit) mais repositionner le micro à quelques millimètres (au lieu de quelques centimètre) de ma bouche a permis de corriger partiellement le problème. Pivoter la perche articulée du micro en position verticale le désactive, ce que confirme un “bip” dans le casque bien pratique.