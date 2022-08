Nubia souhaite proposer le meilleur smartphone gaming et c’est pour cela que sort ce mois-ci, le Nubia RedMagic 7S Pro qui va reprendre le même form-factor ainsi que quasiment l’ensemble de la fiche technique du 7 Pro à la différence près que le processeur passe du Snapdragon 8 Gen 1 au Snapdragon 8+ Gen 1…





Voici les quelques maigres différences qu’on peut observer entre les 2 appareils (le 7S Pro à droite) :



Les 2 smartphones partageant la même fiche technique, à part le processeur, nous vous invitons à découvrir notre test plus détaillé du RedMagic 7 Pro. D’ailleurs, en parlant des mises à jour du produit, l’équipe Nubia m’a confirmé que les appareils auront des mises à jour tous les 2 mois durant 6 mois puis ça passe à 3 mois pour la fin de l’année et Nubia s’engage à proposer des updates pendant au moins 2 ans. Vu la puissance de ces appareils, on peut très largement tenir beaucoup plus, mais c’est à prendre en compte si vous souhaitez avoir la dernière version d’Android.