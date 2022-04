Le Nubia RedMagic 7 Pro possède une batterie de 5000 MAh, c’est top et on doit dire qu’on arrive à tenir 2 jours sans problèmes (sans jouer aussi). La charge ultra-rapide en 65W est nous a permis de passer de 10% à 100% en seulement 20minutes. D’ailleurs la recharge peut activer le ventilateur afin de refroidir l’appareil et éviter la détérioration prématurée de la batterie. Autre possibilité qui est la bienvenue : brancher son téléphone sans recharger la batterie. On va ainsi pouvoir enchainer les sessions de jeux sans que le téléphone ne finisse par nous brûler les mains. On regrette juste que le câble ne soit pas coudé afin d’avoir une bonne position pour jouer.

J’ai l’habitude de m’arrêter de jouer quand ma batterie est trop basse, mais je me suis surpris à jouer une aprem complète sur Genshin Impact et sur Call of Duty Mobile sans que le téléphone me demande du jus en plus. L’autonomie est vraiment excellente et le ventilateur (en gaming) n’influence pas tant que ça.