Je vais commencer par parler des défauts de cette manette car cela va aller très vite : elle n’est que filaire… Mis à part ce détail, j’ai profité de la manette sur des jeux type Street Fighter, Kena ou encore Star Wars Squadrons (et un peu de FPS, mais je préfère la souris…). Les sticks ont une bonne course, je les ai trouvé très réactifs. Les boutons sont légèrement plus gros que sur une manette classique et ça aide sur la prise en main générale. D’ailleurs, on retrouve un grip pour éviter qu’elle nous échappe et pour profiter de longues sessions le weekend.

Chose aussi intéressante sur son design, les boutons à l’arrière ne sont pas des palettes comme sur la Elite et Dieu merci ! Je n’ai jamais réussi à m’y retrouver avec 4 palettes, alors qu’ici on a 4 boutons bien distincts où les doigts vont naturellement. Bien évidemment, ces boutons sont optionnels, mais ils sont idéalement placés pour avoir envie de les utiliser sans avoir à prendre le coup de main.

Le Dolby Atmos présent sur la manette et qui s’active si on branche un casque dessus ne m’a pas spécialement sauté aux oreilles. Certes, c’est une bonne technologie audio, mais dans ce cas présent et dans ma configuration, je préfère jouer au casque sans fil ou sur mes enceintes.

A l’usage, la manette a toujours bien réagi et mis à part ce câble qui trainait un peu comme dit avant, je n’ai rien à redire que ça soit sur la qualité de fabrication ou sur sa réactivité.