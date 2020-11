Prenez le design d’un Surface Book ajoutez lui les caractéristiques d’une Surface Go et vous obtiendrez un Surface Laptop Go ! Un pc portable très compact et abordable pour se placer entre une Go et une Pro. Un appareil qui vise à séduire les étudiants et les personnes ayant un budget moindre, mais qui souhaitent profiter d’un appareil au logo de Microsoft.

Malgré son nom, le Surface Laptop Go ne propose pas de clavier détachable (contrairement à la Go et à la Pro). Pour les plus anciens, on a l’impression de voir revenir les netbooks qu’Asus avait inauguré avec sa gamme Eee PC. Microsoft le décrit comme : “Équilibre parfait entre style, performance et polyvalence, Surface Laptop Go est le Surface Laptop le plus abordable, sans faire de compromis quant aux exigences d’excellence au cœur de l’ADN Surface”.

Les caractéristiques du Microsoft Surface Laptop Go sont les suivantes :