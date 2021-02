LuminarAI n’est pas la suite de Luminar 4, mais bien un logiciel (Mac et Windows) à part qui est là pour faire la part belle à l’intelligence artificielle. La prise en main du logiciel est simplifiée au possible et démarre toujours dans cet ordre : Catalogue, Modèle, Edition et Exporter.

Dans Catalogue, on va choisir les photos qu’on souhaite retoucher, puis on passe dans Modèle où l’intelligence artificielle va tenter de trouver un modèle adapté à notre photo (et il y a des sous-modèles à chaque fois !). Cette étape permet de faire le tri avec toutes les options possibles. Cependant, si le logiciel n’aurait pas trouvé la scène adéquate, il est toujours possible de choisir soi-même le traitement qu’on souhaite appliquer. Ensuite, on passe à l’édition avec 4 catégories : outils de base, créatif, portrait et pro. Pour finir, l’export nous permet d’envoyer la photo retouchée par mail, sur Smugsmug, 500px ou sur votre PC.