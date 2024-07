Huawei semble avoir trouvé la bonne formule et continue de l’améliorer petit à petit. Les écouteurs Freebuds 6i n’innovent donc pas sur le design et on va retrouver la même chose que sur le modèle de l’année dernière. Les écouteurs semi-intra avec tige plate, comme les AirPods Pro, sont une valeur sûre. Par contre, le boitier va changer légèrement et être plus robuste sur la charnière tout en restant compact.

Caractéristiques techniques :

Etui de charge : Dimensions et poids : 48,2 x 61,8 x 27,0 mm pour 34 g Batterie : 510 mAh

Ecouteurs : Dimension et poids (chacun) : 31,4 x 21,3 x 23,7 mm pour 5,4 g Driver dynamique à quatre aimants de 11 mm (14 Hz à 40 kHz) Bluetooth 5.3 Contrôles tactiles Batterie : 55 mAh Certification : IP54