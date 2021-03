Aujourd’hui, on connecte tout au WiFi (smartphones, TV, objets connectés, caméras, etc) et selon la surface de notre logement, cela peut vite devenir un enfer en terme de débits et de couverture… Le système Orbi qu’on a testé (RBK352) est adapté pour les logements jusqu’à 200 m² et 30 appareils environ. En effet, nos opérateurs fournissent au grand maximum du CPL, mais les débits sont peu intéressants (surtout quand on a la fibre), l’intérêt d’avoir un réseau maillé, c’est de n’avoir qu’un réseau WiFi dans tout le logement et d’éviter les zones mortes.

Dans la boite, on a donc un routeur, on va retrouver dessus 3 ports Ethernet en Gigabit et un port WAN pour la connexion à notre box Internet. Sur le Satellite, on a un bouton de synchronisation et 2 ports Ethernet Giga. Un ajout bienvenue par rapport à l’ancienne génération que nous avions testé ici. Pour le reste, les produits sont plus petits, plus design et plus performants grâce au WiFi 6 ! Dans le reste de la boîte, on va retrouver les adaptateurs secteurs UK, EU ainsi qu’un câble Ethernet plat pour pouvoir le brancher à notre routeur.