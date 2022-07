Les produits qu’on a déjà pu tester par le passé avec des panneaux solaires sont généralement soit trop petits pour charger un téléphone, soit trop lents. Le Sunmoove (version 6,5 Watts testé ici) se présente comme un porte-feuille puisque ses dimensions sont de 14 x 10 x 2,5 cm replié, et va aller jusqu’à 40 cm et seulement 1 cm d’épaisseur une fois déplié. Objet utile de vadrouille, il est waterproof sauf son port USB qu’on retrouve à l’arrière.

Dans la boite qu’on a reçu, il y avait 2 mousquetons et des ventouses ainsi qu’un câble (charge+data) qui propose les 3 connectiques : micro-USB, Type-C et Lightning. On a pu donc l’accrocher sur les vitres mais également sur un sac à dos.

En terme de recharge, il est conseillé par le fabricant de charger son téléphone lorsqu’il fait très beau et de plutôt utiliser une batterie externe lorsque le temps est moins généreux. Même avec de gros nuages, le chargeur solaire répondait présent, grâce à la LED rouge à côté du port USB, on pouvait savoir s’il était en capacité de charger nos appareils. De 1000 à 5000 mAh, il faut compter entre 1h à 5h, c’est pourquoi, on préférait au camping accrocher une powerbank pour ensuite recharger notre portable dans la nuit, ça a très bien fonctionné !

Concernant le prix du Sunmoove, on va retrouver la version 6,5 Watts à 99,95 euros tandis que la version haute capacité (16 W) est vendue 169,95 euros sur le site du fabricant. Certes, c’est beaucoup plus que des batteries externes, mais selon la durée de vos vacances loin d’une prise électrique, ce genre d’objets peut être salvateur en plus d’être écologique !