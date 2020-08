Commençons par le setup d’un bureau classique : écran, clavier, souris, enceintes et une lampe. Cette lampe elle prend de la place et demande une prise électrique généralement… BenQ a souhaité changer ça en proposant une lampe qui se fixe sur votre écran et qui ne nécessite qu’un port USB (suffisamment alimenté sinon ça ne fonctionne pas). Autre point qu’a solutionné BenQ avec sa Screenbar et la Screenbar Plus, c’est l’éblouissement sur votre écran. En effet, avec une lampe classique (vous voyez celle de Pixar ?), on doit l’orienter d’une certaine manière pour éviter qu’elle se reflète sur votre écran. Ici, avec un jeu de miroirs, la lumière n’éblouit pas votre écran et vous propose une zone éclairée suffisante (35 cm x 74 cm).

Après avoir mis ces points en avant, voyons les deux modèles plus en détail…