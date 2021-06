Test : Nubia RedMagic 6, pour le gaming et… le gaming !

Nous avons eu l'occasion de tester le smartphone gaming Nubia RedMagic 6. À quoi faut-il s'attendre ? L'appareil tient-il ses promesses ? On vous dit tout !

Nous avons eu l’occasion de tester pendant deux bonnes semaines un smartphone gaming, en l’occurrence le RedMagic 6 de la marque Nubia – marque satellite de ZTE -. Officialisé au début du mois de mars, cet appareil est aussi décliné dans une version Pro, légèrement plus performante. Qui dit smartphone gaming, dit fonctionnalités dédiés aux jeux vidéo, et plus particulièrement aux jeux les plus exigeants. Mais alors, qu’a donc à faire valoir ce RedMagic 6 ?

Présentation de la bête

Le jeu mobile est de plus en plus populaire, les chiffres de téléchargements et les dépenses des joueurs en sont la preuve. Pour pouvoir offrir des conditions de jeu toujours meilleures, les fabricants de smartphones doivent suivre. Cela signifie proposer des appareils toujours plus puissants, plus optimisés pour le jeu et les longues sessions, à hautes performances. Les marques asiatiques l’ont bien compris. C’est dans ce contexte que Nubia dévoilait donc l’une des références les plus puissantes du marché actuellement, le RedMagic 6, un appareil pensé et conçu avec le géant chinois du jeu vidéo Tencent, à qui l’on doit des jeux mobiles extrêmement populaires comme League of Legends Mobile, Call of Duty Mobile ou encore Arena of Valor. Autant dire que la promesse est importante, sur le papier.

Disponible depuis la mi-avril en France, le RedMagic 6 est donc décliné en deux versions : le RedMagic 6 – vendu 599 € – avec 12 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 050 mAh avec chargement rapide de 66 W et le RedMagic 6 Pro – vendu 699 € – avec 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh supportant une charge à 120 W. C’est la première variante que nous avons eu l’occasion de tester.

Un écrin très soigné

Les fabricants d’appareils et accessoires gaming ont pris l’habitude de soigner l’emballage, si l’on peut dire, créant des univers qui leur sont propres. C’est le cas avec la boîte de ce RedMagic 6, avec des dents rouges sur une boîte totalement noir mat. Du plus bel effet. À l’intérieur, trois compartiments bien distincts, l’un à gauche, avec le smartphone dans sa petite coque en plastique avec un film protecteur sur l’écran et à droite, le nécessaire pour la connectique, à savoir le câble USB-C et le chargeur de 30 W.

Un vrai mini PC gaming racé, avec un écran qui en jette

Une fois la bête sortie de son écrin, on se retrouve tout de suite face à un bloc, un bloc aux lignes épurées, dans le plus pur esprit des PC gaming. Avec des lignes bien dessinées, des jeux de couleurs, des angles bien présents. Ne manquerait plus que du RVB bien flashy – oh, mais suis-je bête, il est bien là, sur l’arrière ! – pour jurer avoir entre les mains un mini PC gaming, avec tuning de pro. Et dès que l’appareil est allumé, son écran de 6,8 pouces FHD+ – 2 400 x 1080 pixels, luminosité maximale de 630 nits, taux de rafraichissement allant jusqu’à 165 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz avec deux doigts, et de 500 Hz avec un seul, pour une réactivité tactile à toute épreuve – en met plein la vue. La bête est impressionnante mais demandera à être domptée : son poids de 220 grammes et son dos en verre nécessiteront certains ajustements à l’usage, pour ne pas laisser échapper l’appareil. Ses bords anguleux, par contre, permettent de bien l’attraper, si l’on peut dire.

En parlant du dos en verre de ce RedMagic 6, on notera la présence, en toutes lettres, du partenariat entre Nubia et Tencent : “Powered by Nubia” et “Tencent Games” avec un jeu de flèches conduisant au nom RedMagic. Les bandes de lumières RVB de chaque côté peuvent être paramétrées à loisir, tout comme l’éclairage du logo rouge. Un dos qui fait très moderne, futuriste presque, et qui là encore, annonce clairement la couleur.

Maintenant que la face avant et la face arrière ont été évoquées, intéressons-nous aux tranches. Parmi les points notables, la présence de l’interrupteur “game boost” et les boutons de volume sur le côté gauche. À droite, le bouton veille et les gâchettes. De chaque côté, deux grilles de ventilation, bien situées dans la mesure où, quelle que soit notre prise de l’appareil, celles-ci restent libres. La prise jack, par contre, est gênée si l’on joue avec les gâchettes. Enfin, sur la tranche inférieure, le port USB-C et la trappe pour une double nano SIM.

Un smartphone ne serait pas estampillé gaming s’il ne jouissait pas d’une solide fiche technique. Dans les entrailles de ce RedMagic 6, on trouve ainsi un Snapdragon 888 – avec GPU Adreno 660 -, épaulé donc par ses 12 Go de RAM. De quoi envisager plus que sereinement de longues sessions de jeu avec des jeux très exigeants.

Un Game Space très bien pensé

Maintenant que les présentations sont faites, voyons le comportement de la bête en pleine action. Une fois le système configuré, les applications téléchargées et installées et les différents menus apprivoisés – un petit bémol de ce côté, la version que l’on a pu tester est pleine de libellés encore en anglais malgré la sélection de la langue française. Pas rédhibitoire, certes, mais dommage -. Lancez un jeu et le Game Space s’activera. Il s’agit de l’interface dédiée aux jeux mobiles. Très intuitive, elle vient offrir à portée de doigts un menu bourré d’options pour le jeu (taux de rafraîchissement, activation/désactivation du ventilateur, lancement de l’enregistrement de votre partie, affichage du framerate, blocage des appels, etc). Ce menu n’a qu’à seul objectif : vous permettre de jouer dans les meilleures conditions, et de vous adapter le cas échéant.

Avec son système de refroidissement ICE 6.0 savamment étudié, des jeux comme PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Mobile ou encore League of Legends : Wild Rift resteront fluides en toutes circonstances. Cela étant dit, il vous faudra vous habituer au bruit du ventilateur. Pour la prise en main en jeu, les gâchettes tactiles deviennent vite indispensables – à condition de ne pas jouer avec un casque ou des écouteurs filaires -.

Le module photo, par contre, ne fait pas de miracles

Un smartphone ne pourrait être vendu plusieurs centaines d’euros aujourd’hui sans un module photo digne de ce nom. Sur le RedMagic 6, on retrouve un module triple capteurs à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Le logiciel photo en lui-même est assez complet mais clairement, les clichés obtenus sont en-deçà de ce que l’on peut obtenir avec un smartphone plus générique à tarif équivalent. D’où le titre de ce titre, le RedMagic 6, oui pour le gaming, clairement, mais pas pour la photo !

Une autonomie tout à fait convenable si l’on reste raisonnable

Abordons enfin la question de l’autonomie. C’est un point que connaissent bien les utilisateurs d’ordinateurs portables gaming. Clairement, on profite de la compacité de ces machines et de leurs hautes performances, mais on n’espère pas jouer loin d’une prise pendant bien longtemps. Avec sa batterie de 5 050 mAh, le RedMagic 6 tient facilement la journée en utilisation classique. En jeu, cela dépendra grandement des paramètres choisis mais vous pourrez aisément jouer une demi-journée à vos jeux préférés avant de devoir passer par la case recharge. Et cette dernière est plutôt rapide. Avec le chargeur intégré, comptez environ une heure pour une charge complète mais vous pouvez opter pour un chargeur compatible 66 W pour gagner de précieuses minutes. À noter, lorsque vous branchez l’appareil, l’interface vous propose d’activer le ventilateur pour limiter la surchauffe de la batterie. Bien pensé.

Conclusion : une référence pour le gaming

En conclusion, on se retrouve avec le RedMagic 6 face à un smartphone totalement orienté gaming, et c’est une bonne chose dans la mesure où il le fait très bien. L’appareil ne vous décevra pas. Les photographes et vidéastes pourront trouver à y redire, mais ce n’est pas là sa vocation première. On apprécie le design anguleux et moderne, son écran très réactif et le Game Space. On appréciera à n’en point douter les petits peaufinages qui arriveront avec les futures mises à jour – notamment pour corriger les soucis d’affichage et traduction ici ou là -. Difficile de trouver plus efficace pour le gaming sur ce segment tarifaire !