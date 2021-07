Test Drive Unlimited : Solar Crown, le MMO automobile en open world se déroulera à Hong Kong

L'île de Hong Kong est modélisée à l'échelle 1:1 dans Test Drive Unlimited : Solar Crown.

Attendu pour le 22 septembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Test Drive Unlimited : Solar Crown proposera une ambiance luxueuse avec certaines marques comme Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti et Aston Martin couplée à un esprit de compétition intense via le championnat Solar Crown et l’affrontement entre les Streets et les Sharps (l’un des deux clans est à choisir durant l’aventure). En plus d’avoir le style dans les courses en débloquant les meilleurs modèles de voitures, l’avatar du joueur profitera d’un large panel d’options de personnalisation.

Une cinématique en CGI pour Test Drive Unlimited : Solar Crown

“Test Drive Unlimited Solar Crown, c’est déjà un Test Drive Unlimited. C’est un MMO, il y aura donc énormément de joueurs qui joueront ensemble. C’est un open world, c’est-à-dire qu’on n’est pas cloisonné sur les routes. Tout ça, c’est super important pour un Test Drive Unlimited, et on l’a évidemment respecté pour Test Drive Unlimited Solar Crown“, déclare Alain Jarniou, creative director chez KT Racing.

“La prochaine destination pour Test Drive Unlimited Solar Crown sera Hong Kong. On a une image d’Hong Kong souvent liée à la ville, cette jungle urbaine, ses grands gratte-ciels ou encore ses voitures de luxe, mais derrière cette ville se trouvent de grands espaces verts comme des forêts, des montagnes, des marais et des plages… Toute une diversité d’environnements qui est vraiment propice pour un jeu de voiture“, explique Amaury Beyris, game and art director au sein de KT Racing. “En parallèle de la compétition du Solar Crown, deux clans s’affrontent. Les Streets et les Sharps. Ils ont pour point commun l’amour des voitures de luxe et la compétition, mais chacun prône sa propre vision du monde et la défend à titre personnel, car le joueur rejoindra un clan et essaiera de gravir les échelons à l’intérieur de ce clan. Telle une famille, le but va être aussi de renverser l’autre clan. Il y aura une notion d’appartenance et de progression à l’intérieur de son clan.“