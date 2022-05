Test Drive Unlimited : Solar Crown est de nouveau repoussé

Nacon et Kylotonn Racing Games annoncent le report de Test Drive Unlimited : Solar Crown.

Prévu pour fin 2021 puis fin 2022, l’épisode Solar Crown de la licence Test Drive Unlimited est désormais planifié pour l’année prochaine, mais sans date de sortie précise dans l’immédiat : “Avec un tel soutien de la part des fans, nous savons que beaucoup d’entre vous seront déçus, mais notre objectif est de proposer l’expérience de jeu la plus aboutie en consacrant plus de temps à son développement. Nous souhaitons donc remercier la communauté pour son engagement et son implication quotidienne sur nos différentes plateformes de médias sociaux.”

Hey everyone, we've got an update on the development on TDU that we'd like to share with you today. All the info is in our Steam blogpost here: https://t.co/0XrkOSMiz3 There's also some new exciting concept art – go check it out! #TDUSC pic.twitter.com/EasU6kEmNB — Test Drive Unlimited Solar Crown (@testdrive) May 18, 2022

Le nouveau Test Drive Unlimited sera d’ailleurs exclusivement next-gen : “Nous voulons également profiter du temps de développement supplémentaire pour optimiser le jeu et vous impliquer davantage. Nous travaillons actuellement sur un calendrier pour les bêtas fermées. Les plus impatients d’entre vous auront la possibilité de tester le jeu bien avant sa sortie. Cette phase nous permettra de recueillir vos précieux commentaires afin de continuer à améliorer la qualité du jeu jusqu’à sa sortie, tout en restant en contact plus régulier avec vous. Enfin, dans le but de tirer le meilleur parti de la technologie des dernières consoles et de maximiser la qualité globale du jeu, nous avons décidé d’annuler les versions PS4 et Xbox One.”

Deux concept arts pour Test Drive Unlimited : Solar Crown

Test Drive Unlimited : Solar Crown du studio Kylotonn Racing Games offre une nouvelle vision des compétitions de course où le style et la réputation comptent autant que les victoires en course. Dans le jeu, la compétition Solar Crown sur l’île de Hong Kong est disputée par de riches amateurs de voitures de luxe, pour qui leur véhicule est une extension de leur personnalité. Deux visions du luxe ont émergé dans la ville et deux clans se sont formés, les Streets et les Sharps. Chaque clan veut imposer son style à la ville. Les joueurs peuvent donc choisir de s’allier à un clan et de défendre son style de vie. Si le respect pour le clan rival demeure, il y a toujours une volonté de montrer sa supériorité au volant. Chaque clan dispose également de son propre QG pour se réunir, célébrer ensemble les victoires et trouver de nouvelles missions.

Que votre vision du luxe soit raffinée et élégante ou provocante et rebelle, vous avez toujours la possibilité de la mettre en valeur. Les Streets – dont la culture est plus underground, avec une ambiance de boîte de nuit – se réunissent dans un vieux bâtiment qu’ils ont investi pour la compétition Solar Crown. Il est situé dans le quartier industriel de Wan Chai, au centre-nord de l’île. Quant aux Sharps, ils ont privatisé le dernier étage et le balcon d’un immeuble de luxe du Western District, à l’ouest de la ville. Une atmosphère plus feutrée et sophistiquée règne dans ce QG. Chacun des QG possède une zone “publique” accessible à tous les joueurs, qu’ils soient Street ou Sharp, mais la partie la plus intéressante est la zone VIP, qui n’est ouverte qu’aux membres du clan ayant prouvé leur allégeance. Dans cette zone, à l’abri des regards des non-membres, des réunions sont organisées et des missions sont assignées dans le but de déstabiliser le camp rival.