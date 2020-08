Tesla veut des radars pour détecter d’éventuels enfants oubliés dans ses voitures

Tesla propose aujourd'hui bien plus que de simples voitures. Les véhicules de ma marque sont de vrais concentrés de technologies, technologies qui vont parfois bien au-delà de la conduite.

Chaque année, nous entendons ici ou là ce malheureux fait divers : un enfant abandonné dans une voiture en plein soleil. Parfois, les prisonniers malheureux ont la chance d’être libérés par un passant, parfois, la fin est tragique et les enfants meurent à cause des températures très élevées et du manque d’air. Les raisons de cette situation peuvent être nombreuses. Et Tesla veut apporter son aide.

Tesla voudrait un système radar courte-portée dans ses voitures

L’une des raisons à cet oubli d’un enfant dans une voiture peut être, tout simplement, l’oubli par le ou les parents. Oublier que l’on a un enfant assis à l’arrière peut malheureusement arrivé. La tragédie est d’autant plus grande. Tesla espère pouvoir aider à ce que cela n’arrive plus. Le constructeur automobile vient de déposer auprès de la FCC une demande d’autorisation pour utiliser un système de détection de mouvement via radar de courte portée, un système qui permettrait de détecter la présence d’un enfant, ou d’un animal, à l’intérieur du véhicule, et d’alerter, le cas échéant, le conducteur.

Notamment pour détecter un éventuel enfant oublié dans la voiture

Certains systèmes ont déjà été imaginés et conçus, d’ailleurs. La plupart utilisent des caméras mais Tesla est convaincu que des radars seraient ici plus efficaces dans la mesure où, contrairement aux caméras, les caméras peuvent “voir” à travers certains matériaux comme des couvertures ou autres draps. L’ensemble peut aussi être utilisé pour détecter la respiration ou un rythme cardiaque, ce qui serait une meilleure indication que quelqu’un est resté dans la voiture.

Et cette technologie ne serait pas limitée aux enfants. Le système pourrait aussi permettre de déployer les airbags de manière plus optimale pendant les accidents ou servir à rappeler opinément de mettre sa ceinture de sécurité. Et puisque le radar pourrait aussi scanner l’extérieur proche de la voiture, on pourrait aussi imaginer un système anti-vol avancé.