Tesla : une mise à jour à 2 000$ pour accélérer plus fort

Acheter une voiture Tesla est une expérience assez différente de l'achat d'une voiture traditionnelle. Le constructeur propose des mises à jour régulières et des options à acheter ultérieurement. Pour améliorer son véhicule. C'est le cas aujourd'hui.

Si vous pensez que votre Tesla devrait être plus rapide, durant la phase d’accélération notamment, alors vous pourriez être intéressé(e) de savoir que le constructeur vient d’annoncer une nouvelle mise à jour logicielle venant justement améliorer la vitesse de la Tesla Model 3 Dual Motor Long Range. L’option, baptisée Acceleration Boost, est tout de même proposée à 2 000$. Un achat pour lequel certains possesseurs de ce modèle n’hésiteront pas longtemps.

Tesla propose une mise à jour logicielle à 2 000$

Les voitures Tesla sont déjà des voitures qui accélèrent fort. L’un des avantages des moteurs électriques. La question qui se pose donc maintenant est de savoir : quel est le gain d’accélération offert avec cette mise à jour ? Selon Tesla, la mise à jour logicielle permet de réaliser le 0 à 60 miles/h (96,56 km/h) en 3,9 secondes. Sans la mise à jour, il faudra se contenter de 4,4 secondes pour atteindre cette vitesse. Autrement dit, 2 000$ pour gagner 0,5 seconde. Certains trouveront cela absolument nécessaire et justifié… d’autres…

pour que la Tesla Model 3 Dual Motor Long Range accélère plus vite

Quant à savoir si ce gain vaut effectivement ses 2 000$, tout dépend de vos préférences et de vos besoins. Si vous pensez avoir absolument besoin de passer de 0 à 60 miles/h en moins de 4 secondes, et que vous avez les 2 000$ demandés, alors oui, payez pour la mise à jour. Dans le cas contraire, difficile de se dire que la majorité des conducteurs verra cette différence de 0,5 seconde. Cela étant dit, comme dit en préambule, cette approche de Tesla avec de simples mises à jour logicielles pour améliorer les fonctionnalités de son véhicule est assez intéressante. Nul doute que davantage de constructeurs adopteront un modèle similaire dans un futur plus ou moins proche.