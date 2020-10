Tesla : une découverte intéressante quant à la caméra frontale intérieure

Ce n'est pas un secret que de dire que les constructeurs automobiles ont tendance à embarquer davantage d'options dans la production de leurs véhicules et à les désactiver au besoin en fin d'assemblage. Tesla fait de même, pour une activation ultérieure logicielle.

Les voitures Tesla embarquent nombre de capteurs, divers et variés, pour une expérience de conduite toujours plus poussée. Nombre d’entre eux sont dédiés à la conduite autonome, d’autres s’intéressent davantage au conducteur et ses passagers. Ainsi, on trouve dans les voitures de la marque une caméra frontale intérieure qui, pour l’heure, ne sert à rien. Elon Musk avait déclaré qu’elle pourrait servir pour le futur service de robot-taxi. Voici que l’on découvre aujourd’hui une autre possibilité.

La caméra intérieure des Tesla pourrait servir à surveiller le conducteur

Un détective en herbe a suggère aujourd’hui que cette caméra puisse garder un œil sur le conducteur du véhicule. C’est @greentheonly, spécialiste de ce genre de plongée dans le code source, qui a découvert ce que “regarde” effectivement cette caméra Tesla pointée vers l’intérieur. Il semblerait que l’objectif soit de détecter des signes de distraction, comme l’utilisation du smartphone ou regarder ailleurs que sur la route.

Il semblerait aussi que la caméra soit en mesure d’effectuer des vérifications spéciales quant au port de lunettes de soleil. Difficile de savoir précisément ce à quoi les termes “blinded” ou “dark” pourraient faire référence. Il pourrait s’agir des moments durant lesquels les conditions de luminosité empêchent la caméra de détecter quoi que ce soit.

pour détecter ses éventuelles pertes d’attention

Il est aussi, pour l’heure, impossible de savoir si Tesla utilisera cette caméra de cette manière. Celle-ci n’a été activée qu’en juin dernier et uniquement dans le cadre d’un programme volontaire qui prend des photos et vidéos pré-collision pour aider à améliorer les fonctionnalités de sécurité de la voiture. Tesla vérifie actuellement l’attention du conducteur durant le mode Autopilot en surveillant la pression exercée sur le volant.

Il ne serait donc pas surprenant que Tesla annonce vouloir suivre plus précisément l’attention du conducteur. Le Super Cruise de GM utilise déjà un système de caméras pour s’assurer que le conducteur reste bien concentré sans devoir garder les mains sur le volant. La Ford Mustang Mach-E procèdera de la même manière. Si Tesla venait à ajouter cette fonctionnalité, cela remettrait le constructeur à niveau par rapport à la concurrence et offrirait une vraie conduite sans les mains, dans les situations où celle-ci est possible en toute sécurité, bien évidemment.