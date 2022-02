Tesla travaillerait à concevoir son propre app store pour ses voitures

Tesla travaillerait sur son propre app store. Voilà qui pourrait changer la donne sur le marché de l'infodivertissement.

L’un des avantages à utiliser un système d’infodivertissement comme Apple CarPlay ou Android Auto est qu’il est possible de télécharger et utiliser les applications de ces deux plates-formes directement dans sa voiture. Cela signifie que, si vous préférez utiliser Google Maps plutôt que le système de navigation natif de votre véhicule, vous pouvez. Vous pouvez aussi écouter votre musique préférée depuis votre application de streaming musical favorite, comme Apple Music, Spotify, Deezer ou autre. Tesla pourrait vouloir entrer dans la partie.

Tesla travaillerait sur son propre app store

Cela étant dit, il semblerait que Tesla envisage aujourd’hui sérieusement d’utiliser quelque chose de très similaire dans ses propres véhicules. C’est tout du moins ce que rapporte un rapport de TheDriven. On y apprend qu’une équipe de Tesla travaillerait actuellement au développement de son propre magasin d’applications, un magasin qui pourrait être utilisé dans ses véhicules dans un futur plus ou moins proche.

Voilà qui pourrait changer la donne sur le marché de l’infodivertissement

Cela signifie que, d’ici un temps plus ou moins long, les développeurs pourraient décider de soumettre leurs applications directement à Tesla pour approbation et voir celles-ci être téléchargées et utilisées dans les voitures de la marque. Certaines rumeurs laissaient entendre que cet app store serait en chantier depuis l’année dernière, mais nul ne sait actuellement quand celui-ci pourrait être lancé officiellement.

Créer son propre app store pourrait être très intéressant et pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour le constructeur automobile américain, si tant est que la marque décide de prélever une commission sur les ventes d’applications et les transactions intégrées comme c’est le cas actuellement chez Apple, Google ou encore Amazon. Par ailleurs, nous pouvons tout à fait imaginer que cet app store permettrait des voitures plus intelligentes encore, a fortiori avec Apple qui travaillerait de son côté sur la conception de sa propre voiture. Qui sait, peut-être est-ce là le début d’une nouvelle ère, celle du store applicatif dédié à la voiture…