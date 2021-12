Tesla sous le coup d’une enquête par la NHTSA à cause de sa fonctionnalité Passenger Play

Tesla sous le coup d'une enquête de la NHTSA pour sa fonctionnalité Passenger Play suite à l'ouverture de cette fonction lorsque le véhicule est en mouvement.

Tesla est un constructeur automobile qui a déjà transformé considérablement la manière d’appréhender l’industrie automobile, notamment voyant la voiture comme un produit logiciel à part entière, avec des mises à jour, des fonctionnalités à débloquer, etc. La marque a aussi intégré dans ses véhicules un certain nombre d’options très modernes et intéressantes. L’une d’entre elles lui vaut aujourd’hui d’être sous le coup d’une enquête.

Tesla sous le coup d’une enquête de la NHTSA pour sa fonctionnalité Passenger Play

L’une des fonctions très intéressantes, mais aussi assez étrange, finalement, présente dans les voitures Tesla, c’est la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement sur l’écran tactile du tableau de bord. Cette fonctionnalité est baptisée Passenger Play. À l’origine, il n’était possible de jouer que lorsque la voiture était à l’arrêt, en position parking, mais cet été, Tesla a déployé une mise à jour plutôt controversée qui permet de jouer alors que la voiture est en mouvement.

suite à l’ouverture de cette fonction lorsque le véhicule est en mouvement

En procédant ainsi, la marque veut tout simplement proposer au passager un autre moyen de faire passer le temps pendant que le conducteur conduit, mais, dans le même temps, qu’empêche le conducteur de jouer lui-même à un jeu vidéo ? C’est une question qui inquiète, à juste titre. À tel point que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – une agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière – a annoncé qu’elle ouvrait une enquête officielle précisément sur cette fonctionnalité.

Selon l’évaluation préliminaire de l’agence : “L’Office of Defects Investigation (ODI) ouvre une évaluation préliminaire (PE) sur certains véhicules Model 3, S, X et Y fabriqués entre 2017 et 2022, suite à des rapports affirmant que la fonctionnalité de jeu vidéo de Tesla, qui est visible sur l’écran tactile de la console centrale depuis le siège conducteur, peut être activée même lorsque le véhicule est en mouvement. Cette fonctionnalité, baptisée ‘Passenger Play’, peut distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident.”

Nul ne sait, à ce stade, si Tesla pourra être sanctionné et dans quelles proportions, cela dépendra des résultats de l’enquête, mais le constructeur n’a pas encore répondu à cette déclaration.